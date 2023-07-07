В Бразилии приняли закон в честь звезды Реала, которую постоянно оскорбляют на расистской основе
Источник:AS
Расизм до сих пор остается одной из самых больших проблем в мировом обществе. В частности, его проявления часто происходят и на спортивных соревнованиях.
В бразильском футболе решили пойти на серьезный шаг, чтобы побороть расизм на местных стадионах. Потому был принят закон, который должен помочь дисциплинировать фанатов.
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Матчи будут останавливаться, если расистские действия будут проходить во время матча
Местные СМИ Рио сообщают, что он был сформирован после увиденной реакции 22-летнего футболиста на инцидент на Месталье Когда игра была ненадолго остановлена после того, как Винисиус Жуниор пытался узнать преступников среди толпы, которые его оскорбляли на расистской почве, но арбитр разрешил продолжить игру.
Вингер Реала и сборной Бразилии до этого неоднократно попадал в скандальные эпизоды из-за расизма. Поэтому власти Рио-де-Жанейро подписали "Закон Винисиуса Жуниора", согласно которому в случае проявлений расизма разрешено останавливать спортивные матчи в Бразилии. Оглашение названия закона произошло во время церемонии на легендарной Маракане.
Сегодня очень особенный день, и я надеюсь, что моя семья очень гордится. Я очень молод и не ожидал, что получу такое уважение,
– прокомментировал футболист.
Винисиус Жуниор на церемонии / observatorioracialfutebol.com.br
Закон предусматривает прерывание и даже остановку спортивных матчей в случае проявлений расизма, а также регламентирует протокол действий по рассмотрению жалоб о проявлениях расизма в прокуратуру и направлении жертв к правозащитным организациям.
Событие, ставшее триггером для создания "Закона Винисиуса Жуниора"
- Звездный бразилец в составе Реала многократно являлся жертвой расистских высказываний в свою сторону. Эта неприятная ситуация повторилась в матче против Валенсии, после которой было решено принять закон в Бразилии.
- Фанаты "летучих мышей" стали называть Винни "обезьяной" из-за чего поединок даже был остановлен на 10 минут. Однако даже после его возобновления подобные скандирования фанатов Валенсии продолжились.
- Такие оскорбления оказали негативное влияние на левого вингера, у которого в конце матча сдали нервы. Винисиус ударил в лицо футболиста соперника, за что был удален с поля. Однако впоследствии Винни отменили эту красную карточку.
- После матча Винисиус выложил видео с расистскими историями, в которых он стал главной жертвой.
- Звезду Реала в этой ситуации поддержали не только партнеры по команде, но и главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.