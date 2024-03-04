Комедия в трех актах: игрока трижды перебрасывали с поля и обратно при попытке затянуть время - видео

В воскресенье, 3 марта, в Бразилии состоялись матчи очередного тура чемпионата штата Рио-де-Жанейро по футболу. В одном из них произошел забавный эпизод, который облетел сетью весь мир.

Флуминенсе на своем поле принимал Ботафого. Уже в компенсированное время гости пытались затягивать время, ведь вели в счете, но делали они это очень комично, пишет 24 Канал.

Читайте также В Гондурасе футболист пытался сделать финт года, но что-то пошло не по плану: курьезное видео

Спектакль, на который можно смотреть вечно

События происходили на 90+6 минуте при счете 2:3. Подопечные Фабио Матиаса устроили настоящее шоу со своим партнером, который получил повреждение.

Травмированный футболист находился за боковой линией и, чтобы затянуть время, одноклубник перетащил его на поле. Голкипер хозяев сделал обратное действие, а запасной игрок Ботафого снова перетащил своего партнера на поле.

Смотрите видео смешного перетаскивания футболиста

В итоге, игроки немного потолкались, а Ботафого через 4 минуты забил еще один мяч в ворота Флуминенсе и одержал победу – 2:4.

. В турнирной таблице Ботафого после 11 туров расположился на пятом месте с 20 очками, а Флуминенсе занимает четвертую строчку и имеет на один зачетный балл больше.