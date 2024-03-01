В среду, 28 февраля, в Гондурасе состоялся матч в третьем дивизионе местного чемпионата между командами Пантерас и Атлетико Ла Рока. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев, пишет 24 Канал.

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Неудачный креатив

Несмотря на статус клубов, видео эпизода из этого матча облетело весь мир и стало вирусным в сети. Все из-за момента, который произошел на 79-й минуте встречи.

Игрок гостей на границе штрафной площадки Пантераса решил обострить игру и обыграть защитников, сделав неординарный финт. Он зажал мяч между ног и сделал кувырок, что выглядело очень нестандартно.

В итоге, финт оказался эффектный, но совсем неэффективный. Игрок таки пробросил мяч дальше сквозь защитников, но потерял координацию и не смог заработать даже угловой удар.

Смотрите видео с "финтом года" в чемпионате Гондураса