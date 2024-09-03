Организатор боя Усик – Фьюри сообщил о планах совершить революцию в мире бокса

Традиционно США и Великобритания всегда были странами, где происходили самые статусные титульные боксерские бои. Однако в последнее время у них появился серьезный конкурент - Саудовская Аравия.

Там уже состоялся не один большой вечер бокса. Главное событие же, конечно, было проведено 18 мая в Эр-Рияде – "бой века" за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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Грандиозный план

Организатором таких соревнований является Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх. После ряда успешно проведенных мероприятий он рассказал, что хочет создать нечто новое для бокса.

По его словам, планируется создание боксерской суперлиги. Масштаб этого турнира впечатляет.

У нас есть план на будущее создать что-то вроде лиги. Мы пока что не обсуждаем пояса. Но, на мой взгляд, около 68 чемпионов мира – это сумасшедшая цифра,

– сказал Турки.

Отметим, что ранее была информация о сумме потенциальной сделки создания суперлиги. Она оценивается в 4 миллиарда долларов.

Напомним, что реванш Усик – Фьюри также будет организовывать Турки Аль аш-Шейх. Он состоится 21 декабря в Эр-Рияде.