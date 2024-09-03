Там вже відбувся не один великий вечір боксу. Головна подія ж, звісно, була проведена 18 травня в Ер-Ріяді – "бій століття" за абсолют між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

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Грандіозний план

Організатором таких змагань є Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх. Після низки успішно проведених заходів він розповів, що хоче створити дещо нове для боксу.

За його словами, планується створення боксерської суперліги. Масштаб цього турніру вражає.

У нас є план на майбутнє створити щось на зразок ліги. Ми поки що не обговорюємо пояси. Але, на мій погляд, близько 68 чемпіонів світу – це божевільна цифра,

– сказав Туркі.

Зазначимо, що раніше була інформація про суму потенційної угоди створення суперліги. Вона оцінюється в 4 мільярди доларів.

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі також буде організовувати Туркі Аль аш-Шейх. Він відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді.