Несмотря на это, все еще не утихают дискуссии о том, является ли он лучшим супертяжеловесом своего поколения. Своим мнением по этому поводу поделился бывший спарринг-партнер украинца Дэвид Аллен.

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Признание величия Усика

Британский боксер убежден, что ни один супертяжеловес не сможет превзойти достижения Александра Усика. Он заявил, что его соотечественники Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри даже, если победят украинца, то все равно не приблизятся к его боксерскому наследию.

"Думаю, что это невозможно для них. Он уже абсолютный чемпион в крузервейте. Затем он поднялся в весе и побил всех лучших. Что ты можешь сделать, чтобы это превзойти? Побить его? Если Фьюри побьет Усика в реванше, а потом побьет Джошуа, то он все равно не превзойдет его, потому что Усик абсолютный чемпион в крузервейте.

Ни один супертяжеловес в наше время не может превзойти его, и неважно, что они сделают. Джошуа может победить Дюбуа, Усика и Фьюри, но все равно это даже не близко к достижениям Усика, по моему мнению. Украинец – величайший супертяж поколения", – сказал Аллен.

К слову. Ранее Билли Джо Сондерс высказался о реванше Усик – Фьюри. Он считает, что британец может легко победить, если будет использовать свои габариты.

Напомним, что второй бой между украинским чемпионом и "Цыганским королем" состоится 21 декабря. После этого есть вероятность, что Усик в третий раз в карьере выйдет в ринг на битву против Джошуа, однако для этого должны сойтись некоторые условия.