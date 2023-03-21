Арбитры, судящие матчи Английской Премьер-лиги, получили рекомендацию во время Рамадана делать паузы в поединках, чтобы футболисты-мусульмане могли разговиться.

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Комфортные условия для всех

Самый сильный чемпионат мира удивляет не только своим высоким уровнем футбола, но и толерантным отношением и к ним, кто его формирует. Сообщается, что судейские бригады должны заранее узнать, каким игрокам остановки потребуются и согласовать время пауз в играх, чтобы футболисты-мусульмане могли принять еду и выпить воду.

Также уверены, что ряд ведущих игроков чемпионата будет соблюдать пост во время Рамадана – с 22 марта по 21 апреля 2023 года. Разговляться будут такие звезды АПЛ, как Мохамед Салах, Рияд Марез и Н'Голо Канте. Как известно, в Рамадане мусульмане днем отказываются от еды и воды. В Английской Премьер-лиге матчи ближайшего тура будут сыграны 1-3 апреля.