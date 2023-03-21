В день рождения легендарной поэтессы состоялся центральный матч 27-го тура Серии А, в котором миланский Интер на собственном поле принимал туринский Ювентус. Футбольный комментатор Сергей Лукьяненко подобрал стихотворение в большом творческом наследии Лины Костенко, которое оказалось уместным к спортивной баталии.
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В начале встречи Лукьяненко зачитал отрывок из стихотворения Костенко "Корректна ода ворогам". У выдающейся поэтессы нашлись строчки даже к матчу Интер – Ювентус.
Спасибі й вам, що ви не м'якуші.
Дрібнота буть не годна ворогами.
Якщо я маю біцепси душі —
о в результаті сутичок із вами.
Отож хвала вам!
Бережіть снагу.
І чемно попередить вас дозвольте:
якщо мене ви й зігнете в дугу,
то ця дуга, напевно, буде вольтова.