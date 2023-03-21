Арбітри, які судять матчі Англійської Прем'єр-ліги, отримали рекомендацію під час Рамадану робити паузи у поєдинках, щоб футболісти-мусульмани могли розговітися.

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Комфортні умови для всіх

Найсильніший чемпіонат світу дивує не тільки своїм високим рівнем футболу, а й толерантним ставленням й до них, хто його формує. Повідомляється, що суддівські бригади мають заздалегідь дізнатися, яким гравцям зупинки будуть потрібні і погодити час пауз в іграх, щоб футболісти-мусульмани могли прийняти їжу та випити воду.

Також певні переконання, що низка провідних гравців чемпіонату буде дотримуватись посту під час Рамадану – з 22 березня по 21 квітня 2023 року. Розговлятися будуть такі зірки АПЛ, як Мохамед Салах, Ріяд Марез та Н’Голо Канте. Як відомо, у Рамадан мусульмани вдень відмовляються від їжі та води. В Англійській Прем'єр-лізі матчі найближчого туру будуть зіграні 1-3 квітня.