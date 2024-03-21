Не хватает стабильности: как голы Мудрика в последних матчах повлияли на его судьбу в Челси

Михаил Мудрик никак не может найти свою игру в английском футболе. Украинца преимущественно выпускают на поле с замены, а болельщики Челси не скрывают своего разочарования от выступлений левого вингера.

Хотя в последних матчах Челси Михаил раззабивался. Мудрик оформил два гола в прошлых четырех встречах "синих" и с хорошим настроением поехал в сборную Украины.

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Сложный период в карьере Мудрика

Левый вингер огорчил голкиперов Лидса на Кубок и Лестера в АПЛ. В обеих встречах, где забивал украинец, Челси побеждало – дважды по 3:2.

После последних результативных действий Мудрика в Англии начали размышлять, укрепилось ли доверие руководства лондонского клуба к украинскому футболисту. В издании проанализировали, что Мудрик излучает меньше уверенности, если сравнивать с периодом его перехода в Англию.

В источнике не исключают варианта с продажей Михаила в другой клуб, где он таки попытается полностью раскрыть свой талант и потенциал.

В этом сезоне Мудрик эффективнее со скамейки запасных, последний раз он это продемонстрировал в игре против Ньюкасла, но ему все еще не хватает стабильности. Сейчас остается риск того, что его продадут в следующее трансферное окно и его талант будет реализован в другом клубе,

– говорится в новости портала.

Интересно! В текущем сезоне-2023/2024 Мудрик уже 30 раз выходил на футбольное поле. В сыгранных поединках отметился 6 голами и 3 ассистами.

Челси же после 27-ми сыгранных поединков занимает 11-е место в таблице АПЛ, имея в своем активе 39 очков.