Хотя в последних матчах Челси Михаил раззабивался. Мудрик оформил два гола в прошлых четырех встречах "синих" и с хорошим настроением поехал в сборную Украины.
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Сложный период в карьере Мудрика
Левый вингер огорчил голкиперов Лидса на Кубок и Лестера в АПЛ. В обеих встречах, где забивал украинец, Челси побеждало – дважды по 3:2.
После последних результативных действий Мудрика в Англии начали размышлять, укрепилось ли доверие руководства лондонского клуба к украинскому футболисту. В издании проанализировали, что Мудрик излучает меньше уверенности, если сравнивать с периодом его перехода в Англию.
В источнике не исключают варианта с продажей Михаила в другой клуб, где он таки попытается полностью раскрыть свой талант и потенциал.
В этом сезоне Мудрик эффективнее со скамейки запасных, последний раз он это продемонстрировал в игре против Ньюкасла, но ему все еще не хватает стабильности. Сейчас остается риск того, что его продадут в следующее трансферное окно и его талант будет реализован в другом клубе,
– говорится в новости портала.
- Напомним, что соглашение украинца с клубом АПЛ рассчитано до конца июня 2031-го года. Однако карьера Мудрика в Челси складывается явно не по плану футболиста, который феерил в донецком Шахтере в Лиге чемпионов.
- На фоне таким бледных выступлений Transfermarkt снизил стоимость Михаила еще на 5 миллионов. Теперь трансферная цена украинца составляет 35 миллионов евро.
- Сейчас Мудрик находится в расположении сборной Украины, которой попытается помочь выйти в финальную часть Евро-2024. Сперва 21 марта команде Сергея Реброва нужно пройти боснийцев.