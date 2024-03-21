Хоча в останніх матчах Челсі Михайло роззабивався. Мудрик оформив два голи у минулих чотирьох зустрічах "синіх" та із гарним настроєм поїхав у збірну України.

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Складний період у кар'єрі Мудрика

Лівий вінгер засмутив голкіперів Лідса на Кубок та Лестера в АПЛ. В обидвох зустрічах, де забивав українець, Челсі перемагало – двічі по 3:2.

Після останніх результативних дій Мудрика в Англії почали розмірковувати, чи зміцнилась довіра керівництва лондонського клубу до українського футболіста. У виданні проаналізували, що Мудрик випромінює менше впевненості, якщо порівнювати із періодом його переходу в Англію.

У джерелі не виключають варіанту із продажем Михайла в інший клуб, де він таки спробує повністю розкрити свій талант та потенціал.

Цього сезону Мудрик ефективніший з лави запасних, востаннє він це продемонстрував у грі проти Ньюкасла, але йому все ще не вистачає стабільності. Наразі залишається ризик того, що його продадуть у наступне трансферне вікно і його талант буде реалізований в іншому клубі,

– йдеться у новині порталу.

Цікаво! У поточному сезоні-2023/2024 Мудрик вже 30 разів виходив на футбольне поле. У зіграних поєдинках відзначився 6 голами та 3 асистами. Челсі ж після 27-ми зіграних поєдинків посідає 11-те місце у таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 39 очок.