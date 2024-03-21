Хоча в останніх матчах Челсі Михайло роззабивався. Мудрик оформив два голи у минулих чотирьох зустрічах "синіх" та із гарним настроєм поїхав у збірну України.
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Складний період у кар'єрі Мудрика
Лівий вінгер засмутив голкіперів Лідса на Кубок та Лестера в АПЛ. В обидвох зустрічах, де забивав українець, Челсі перемагало – двічі по 3:2.
Після останніх результативних дій Мудрика в Англії почали розмірковувати, чи зміцнилась довіра керівництва лондонського клубу до українського футболіста. У виданні проаналізували, що Мудрик випромінює менше впевненості, якщо порівнювати із періодом його переходу в Англію.
У джерелі не виключають варіанту із продажем Михайла в інший клуб, де він таки спробує повністю розкрити свій талант та потенціал.
Цього сезону Мудрик ефективніший з лави запасних, востаннє він це продемонстрував у грі проти Ньюкасла, але йому все ще не вистачає стабільності. Наразі залишається ризик того, що його продадуть у наступне трансферне вікно і його талант буде реалізований в іншому клубі,
– йдеться у новині порталу.
- Нагадаємо, що угода українця із клубом АПЛ розрахована до кінця червня 2031-го року. Однак кар'єра Мудрика у Челсі складається явно не за планом футболіста, який феєрив у донецькому Шахтарі в Лізі чемпіонів.
- На тлі таким блідих виступів Transfermarkt знизив вартість Михайла ще на 5 мільйонів. Тепер трансферна ціна українця складає 35 мільйонів євро.
- Наразі Мудрик перебуває у розташуванні збірної України, якій спробує допомогти вийти у фінальну частину Євро-2024. Спершу 21 березня команді Сергія Реброва потрібно пройти боснійців.