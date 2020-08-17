С Запада на Восток на велосипеде за 12 дней. В воскресенье из Ужгорода стартовал всеукраинский велопробег ветеранов войны. Заезд посвящен Дню памяти защитников Украины и имеет целью объединить людей со всей страны. Путешествие закончится в Мариуполе 28 августа, туда планирует доехать 1500 действующих и бывших военных. Ежедневно они будут проезжать примерно 150 километров.

О том, как готовились участники и с каким настроением двинулись – читайте далее на сайте 24 канала.

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Средняя скорость, с которой движутся велосипедисты, – 25 километров в час. Первая остановка состоялась в Стрые. Там к первым участникам присоединились местные велосипедисты. С каждым следующим городом их будет становиться все больше.

"У нас будут разные этапы. Сегодня (16 августа 2020 – 24 канал) самый тяжелый, потому что мы будем ехать через перевал до Стрыя, а это 198 километров. По дальности у нас еще будет этап 204 километра – это Киев-Лубне. Затем пару этапов по 80 километров, а в целом средние этапы длиной 120 – 150 километров. Для нас это не трудно, потому что все люди подготовлены. До 200 километров в день – для нас это нормальная дистанция, чтобы столько же проехать на следующий день", – рассказал организатор и участник велопробега Иван Балашов.



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Дать хороший старт и поддержать участников заезда пришли несколько десятков велосипедистов, преимущественно членов федерации велоспорта. Всю дистанцию они не проедут, преодолеют вместе лишь примерно 100 километров. Так будет в каждой области.

Во всех городах, где будут проезжать по велопробегу, участников будут поддерживать все велосообщества. Это и в Стрые, и в Хмельницком и в Тернополе, и в Киеве, и, конечно, в Мариуполе. У нас дружеские отношения со всеми федерациями велосипедного спорта во всех областях,

- отметил председатель Федерации велосипедных видов спорта Закарпатья Александр Билак.

В каждом городе, где будут останавливаться участники велопробега, к ним будут приобщаться новые участники. Кроме того, в каждой области запланированы встречи с семьями погибших военных, а также возложение цветов к памятникам павших героев.

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