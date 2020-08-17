Із Заходу на Схід на велосипеді за 12 днів. У неділю з Ужгорода стартував всеукраїнський велопробіг ветеранів війни. Заїзд присвячено Дню пам'яті захисників України і має на меті об'єднати людей із всієї країни. Мандрівка закінчиться в Маріуполі 28 серпня, туди планує доїхати 1500 діючих та колишніх військових. Щодня вони проїжджатимуть приблизно 150 кілометрів.

Про те, як готувалися учасники та з яким настроєм рушили – читайте далі на 24 каналі.

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Середня швидкість, із якою рухаються велосипедисти, – 25 кілометрів за годину. Перша зупинка відбулась в Стрию. Там до перших учасників долучилися місцеві велосипедисти. З кожним наступним містом їх ставатиме все більше.

"У нас будуть різні етапи. Сьогодні (16 серпня 2020 – 24 канал) найважчий, бо ми будемо їхати через перевал до Стрия, а це 198 кілометрів. По дальності у нас ще буде етап 204 кілометри – це Київ-Лубне. Потім пару етапів по 80 кілометрів, а загалом середні етапи довжиною 120 – 150 кілометрів. Для нас це не важко, бо усі люди підготовані. До 200 кілометрів на день – для нас це нормальна дистанція, аби стільки ж проїхати на наступний день", – розповів організатор та учасник велопробігу Іван Балашов.



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Дати гарний старт і підтримати учасників заїзду прийшли кілька десятків велосипедистів, переважно членів федерації велоспорту. Усю дистанцію вони не проїдуть, подолають разом лише приблизно 100 кілометрів. Так буде у кожній області.

У всіх містах, де проїжджатимуть по велопробігу, учасників будуть підтримувати усі велоспільноти. Це і в Стрию, і в Хмельницькому, і в Тернополі, і в Києві, і, звичайно, в Маріуполі. У нас дружні стосунки з всіма федераціями велосипедного спорту у всіх областях,

– зауважив голова Федерації велосипедних видів спорту Закарпаття Олександр Білак.

У кожному місті, де зупинятимуться учасники велопробігу, до них долучатимуться нові учасники. Крім того, в кожній області заплановані зустрічі з родинами загиблих військових, а також покладання квітів до пам'ятників полеглих героїв.