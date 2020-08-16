Чемпион Европы попал в жуткую аварию во время велогонки. Бельгиец Ремко Эвенепул врезался в препятствие, ударился головой о стену и упал с моста.

К счастью, он остался жив, впрочем получил многочисленные серьезные травмы. Об инциденте сообщили представители команды спортсмена в твиттере.

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Чемпион Европы из Бельгии Ремко Эвенепул был одним из фаворитов велогонки Giro di Lombardia в Италии. Однако 20-летний парень не справился с управлением во время спуска. До финиша оставалось 40 километров. Он врезался в препятствие, ударился головой о стену и упал с моста высотой около 9 метров.

Его быстро доставили в больницу, где провели тщательное обследование. Врачи обнаружили перелом таза и ушиб правого легкого. Сейчас жизни велосипедиста ничего не угрожает.

Смотрите фото с места инцидента / Фото AFP

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