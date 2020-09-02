Клуб Первой лиги "Агробизнес" из Волочиска может стартовать в новом сезоне Первой лиги позже, чем планировалось, из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает ye.ua. Ранее в клубе было зафиксировано 6 случаев заражения.

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После нового тестирования болезнь подтвердилась у 3 из 6 представителей команды. При этом были зафиксированы три новых случая инфицирования. Поэтому в клубе снова суммарно шесть зараженных людей.

"Агробизнес" уже сообщил об этом ПФЛ, а потому матч против "Полесья" могут перенести. Возможно, что тогда команда из Волочиска начнет чемпионат домашним матчем 2-го тура 11 сентября против "Кристалла" из Херсона.

Коронавирус в Первой лиге

Ивано-Франковское "Прикарпатье", которое 29 августа в Хмельницком уступило "Подолью" в матче Кубка Украины, также обратилось в ПФЛ о переносе первого матча чемпионата. Причина – у команды пять игроков болеют COVID-19. Из-за той же проблемы перенесен и матч "Авангарда" против "Черноморца".