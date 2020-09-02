Клуб Першої ліги "Агробізнес" з Волочиська може стартувати в новому сезоні Першої ліги пізніше, ніж планувалося, через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє ye.ua. Раніше в клубі було зафіксовано 6 випадків зараження.

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Після нового тестування хвороба підтвердилася у 3 з 6 представників команди. При цьому були зафіксовані три нові випадки інфікування. Тому в клубі знову сумарно шість заражених людей.

"Агробізнес" вже повідомив про це ПФЛ, а тому матч проти "Полісся" можуть перенести. Можливо, що тоді команда з Волочиська почне чемпіонат домашнім матчем 2-го туру 11 вересня проти "Кристала" з Херсона.

Коронавірус у Першій лізі

Івано-франківське "Прикарпаття", яке 29 серпня в Хмельницькому поступилося "Поділлю" в матчі Кубка України, також звернулося до ПФЛ про перенесення першого матчу чемпіонату. Причина - у команди п'ятеро гравців хворіють COVID-19. Через ту ж проблеми перенесений і матч "Авангарду" проти "Чорноморця".