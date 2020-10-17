"Оболонь-Бровар" продлила безвыигрышную серию до пяти матчей, упустив победу над "Николаевом" в 7 туре Первой лиги. Поединок завершился со счетом 1:1.

После матча главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко покинул свой пост. Об этом сообщает ТК "Футбол".

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Президент "пивоваров" Александр Слободян решил, что Иващенко больше не заслуживает доверия, поскольку киевляне занимают предпоследнее 15 место в турнирной таблице Первой лиги.

Вакантное место в "Оболони" прочат экс-наставнику молодежной сборной Украины Павлу Яковенко, известному по работе с юношескими и молодежной сборной Украины.

Когда Иващенко возглавил "Оболонь"

Иващенко был исполняющим обязанности главного тренера с июля, в августе он стал полноценным главным тренером.