Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин рассказал об Андрее Шевченко и атмосфере на "Арене Львов".

Об этом сам футболист рассказал в интервью FootballHub.

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Вызов в сборную для меня, скорее всего, поощрение и какая-то награда за то, что делаешь за клуб. За клуб выходишь, работаешь, забиваешь. Тренеры смотрят и вызывают тех, кто в лучшей форме находится.

Если вы не были "Арене Львов" и не стояли [на поле во время аншлага], мне трудно вам что-то объяснять и как-то передать ощущение. Это лучше секса. Там действительно круто. Тренерский штаб, в частности, Шевченко сделал атмосферу в команде. Есть свои традиции, правила, и он их внес. Приезжая в сборную, прекрасно понимаешь, что нужно делать, что не нужно делать. Все отлично, едешь в сборную с хорошим настроением, как на праздник", – сказал Беседин.

Что известно о допинге Беседина?

В допинг-пробе футболиста был обнаружен фенотропил – запрещенный стимулятор. Он увеличивает мозговую активность и психическую энергию.

Форвард якобы попросил у клубного врача, вероятно Леонида Миронова, таблетку от головной боли. Но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фенотропил.