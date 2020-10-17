Жахливий старт: клуб Першої ліги відправив головного тренера у відставку
"Оболонь-Бровар" продовжила безвиграшну серію до п'яти матчів, упустивши перемогу над "Миколаєвом" в 7 турі Першої ліги. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Після матчу головний тренер "Оболоні" Валерій Іващенко залишив свій пост. Про це повідомляє ТК "Футбол".
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Президент "пивоварів" Олександр Слободян вирішив, що Іващенко більше не заслуговує на довіру, оскільки кияни займають передостаннє 15 місце в турнірній таблиці Першої ліги.
Вакантне місце в "Оболоні" пророкують екснаставнику молодіжної збірної України Павлу Яковенку, відомого по роботі з юнацькими та молодіжною збірною України.
Коли Іващенко очолив "Оболонь"
Іващенко був виконуючим обов'язки головного тренера з липня, в серпні він став повноцінним головним тренером.