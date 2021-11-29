ПСЖ потерял лидера команды

29-летний вингер парижан Неймар рискует пробыть вне футбола минимум 6 недель. По предварительному диагнозу у футболиста растяжение связок голеностопа.

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29 ноября бразильца ждет детальное медицинское обследование. Однако врачи смогут поставить точный вердикт лишь после того, как на ноге Неймара уменьшится отек.

К слову, матч завершился выездной победой ПСЖ со счетом 1:3. Неймар голом не отметился. Клуб после победы продолжает лидировать во внутреннем чемпионате.

В сезоне-2021/2022 бразильский легионер клуба из Парижа отыграл 14 поединков во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

Как Неймар получил травму

Неймар повредил ногу в борьбе с Иваном Масоном. Защитник Сент-Этьена ушел в грубый подкат и повалил бразильца на газон.

Лидер ПСЖ повредил ногу, после помощи клубных медиков завершил матч досрочно. Неймар со слезами на глазах покидал поле на носилках. После поединка футболист обратился к поклонникам.

До конца года ПСЖ еще проведет пять матчей. Неймар пропустит четыре поединка Лиги 1-против Ниццы, Ланса, Монако и Лорьяна. Также не поможет в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге.