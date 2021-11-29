ПСЖ втратив лідера команди

29-річний вінгер парижан Неймар ризикує пробути поза футболом мінімум 6 тижнів. За попереднім діагнозом у футболіста розтягнення зв'язок гомілкостопу.

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29 листопада на бразильця чекатиме детальне медичне обстеження. Однак лікарі зможуть поставити сказати точний вердикт лише після того, як на нозі Неймара зменшиться набряк.

До слова, матч завершився виїзною перемогою ПСЖ із рахунком 1:3. Неймар голом не відзначився. Клуб після перемоги продовжує лідирувати у внутрішньому чемпіонаті.

У сезоні-2021/2022 бразильський легіонер клубу з Парижа відіграв 14 поєдинків в усіх турнірах, у яких забив три голи та віддав три асисти.

Як Неймар отримав травму

Неймар пошкодив ногу у боротьбі з Іваном Масоном. Захисник Сент-Етьєна пішов у грубий підкат та повалив бразильця на газон.

Лідер ПСЖ пошкодив ногу, після допомоги клубних медиків завершив матч достроково. Неймар зі сльозами на очах покидав поле на ношах. Після поєдинку футболіст звернувся до прихильників.

До кінця року ПСЖ ще проведе п'ять матчів. Неймар пропустить чотири поєдинки Ліги 1 – проти Ніцци, Ланса, Монако та Лор'яна. Також не допоможе в останньому турі групового раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге.