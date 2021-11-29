Гваделупский защитник Иван Масон совершил опасный подкат, после чего Неймар травмировал голеностоп. 29-летнему бразильцу долго оказывали помощь, а потом понесли в слезах на носилках.

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Видео ужасной травмы Неймара

Через некоторое время игрок поделился своими эмоциями в социальных сетях.

"Буду восстанавливаться. Это часть жизни спортсмена, к сожалению. Теперь нужно поднять голову и двигаться дальше. Я вернусь лучше и сильнее", – написал Неймар в инстаграме.

ПСЖ одержал победу

Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу парижан, которые укрепили лидерство в турнирной таблице Лиги 1. Отличный матч провел аргентинец Лионель Месси, который оформил хет-трик из ассистов.

ПСЖ с 40 очками лидирует в первенстве. В следующем туре столичная команда должна сыграть дома против Ниццы (1 декабря).