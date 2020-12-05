В субботу, 5 декабря, Ингулец играет на выезде со Львовом в рамках 12-го тура УПЛ. Главный арбитр встречи Ярослав Козик не засчитал чистый гол гостей, потому что решил назначить в ворота Львова пенальти.

Команды создали мало опасных моментов. До 40 минуты он был довольно скучный, но яркости поединку решил добавить главный арбитр встречи Ярослав Козик, пишет 24 канал.

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Ошибка арбитра

На 41-й минуте Мкомоло получил передачу в штрафной Львова и пробил мимо защитника. Мяч попал в руку и рикошетом от нее дезориентировал вратаря Костика и влетел в ворота. Но арбитр Ярослав Козик сигнализировал о руке и не засчитал гол – пенальти.

Никто не понимал, почему рефери просвистел указав на 11-метровую отметку. Он видел, что мяч уже почти пересек линию ворот.

Если бы судья засчитал гол, то он был бы дебютным в УПЛ для танзанийца. К отметке подошел Бартулович, который был одним из самых заметных игроков на поле, мощно пробил под перекладину – 0:1.

Львову таки удалось до перерыва сравнять счет благодаря удару Сабину – 1:1.

Эпизод с голом Ингульца: смотрите видео