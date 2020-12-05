У суботу, 5 грудня, Інгулець грає на виїзді з Львовом у рамках 12-го туру УПЛ. Головний арбітр зустрічі Ярослав Козик не зарахував чистий гол гостей, тому що вирішив призначити у ворота Львова пенальті.

Команди створили мало небезпечних моментів. До 40 хвилини він був доволі нудний, але яскравості поєдинку вирішив додати головний арбітр зустрічі Ярослав Козик, пише 24 канал.

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Помилка арбітра

На 41-й хвилині Мкомоло отримав передачу у штрафному Львова та пробив повз захисника. М'яч влучив у руку та рикошетом від неї дезорієнтував воротаря Костика та влетів у ворота. Але арбітр Ярослав Козик сигналізував про руку та не зарахував гол – пенальті.

Ніхто не розумів, чому рефері просвистів вказавши на 11-метрову позначку. Він бачив, що м'яч вже майже перетнув лінію воріт.

Якби суддя зарахував гол, то він був би дебютним в УПЛ для танзанійця. До позначки підійшов Бартуловіч, який був одним із найбільш помітних гравців на полі, потужно пробив під поперечку – 0:1.

Львову таки вдалось до перерви зрівняти рахунок завдяки удару Сабіну – 1:1.

Епізод з голом Інгульця дивіться відео