Функционер рассказал, что это произошло неделю назад в Карпатах. ДТП было слишком тяжелым, Денисов сломал ребра.

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Подробности жуткого ДТП

Я не знаю, когда и кому такой сценарий предлагают впервые, но учитывая то, как выглядит после столкновения машина, понимаю, что были и те, кому такой сценарий предлагали впервые и в последний раз,

– вспоминает он.

Это произошло на серпантине в Карпатах. Ниссан, который спешил по немедленным бизнес-делам в Мукачево, вылетел из-за фуры на полосу, по которой ехал Денисов. Спрятаться за фуру он уже не успел. Ударился о хвост грузовика и тот по инерции подбросил машину в его сторону.

"Такой интересный момент. Мысль-молния – это точно происходит со мной? Возможно, кто-то такое пережил. Слава Богу, я пережил.

Факт сломанных ребер – наименьшее из того, что могло произойти в случае, если бы я не успел выкрутить руль, избегая лобового столкновения. Удар пришелся в мою сторону. А дальше как повтор гола в качестве суперслоу, какие-то местные малолетние пастухи пытаются открыть раздавленные двери машины, руки в крови от разбитого стекла, парашютом маячит в окне отработанный airbag, какие-то люди собираются вокруг. Запомнил, как кто-то, стоя возле машины, спрашивает у другого – бл*, он жив, или все?", – рассказывает функционер.

В ДТП никто не погиб

К счастью, в результате аварии никто из участников не погиб: "Может тот дед на Ниссане был неслучайно на встречной полосе. С дедом и его бабушкой, кстати, все в порядке. На всякий случай говорю. Живы".

"Но я хочу пожелать каждому из вас чувствовать приоритеты и баланс. Жизнь – это всегда про успех и амбициозность. Но самое главное – жизнь это о любви, когда вы ради кого-то и тот, кого вы любите, так же за вас до конца. Всем здоровья", – поделился функционер.