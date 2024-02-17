Функціонер розповів, що це сталося тиждень тому у Карпатах. ДТП було надто важким, Денисов зламав ребра.

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Подробиці моторошної ДТП

Я не знаю, коли і кому такий сценарій пропонують уперше, але з огляду на те, як виглядає після зіткнення машина, розумію, що були й ті, кому такий сценарій пропонували вперше та востаннє,

– пригадує він.

Це сталося на серпантині в Карпатах. Ніссан, який поспішав по негайних бізнес-справах у Мукачевому, вилетів з-за фури на смугу, по якій їхав Денисов. Сховатись за фуру він уже не встиг. Вдарився об хвіст вантажівки і той за інерцією підкинув машину в його бік.

"Такий цікавий момент. Думка-блискавка – це точно відбувається зі мною? Можливо, хтось таке пережив. Дякувати Богу, я пережив.

Факт зламаних ребер – найменше з того, що могло статися у випадку, якби я не встиг викрутити кермо, уникаючи лобового зіткнення. Удар прийшовся у мій бік. А далі як повтор гола в якості суперслоу, якісь місцеві малолітні пастухи намагаються відчинити роздавлені двері машини, руки в крові від розбитого скла, парашутом маячить у вікні відпрацьований airbag, якісь люди збираються довкола. Запам'ятав, як хтось, стоячи біля машини, питає в іншого – бл*, він живий, чи все?", – розповідає функціонер.

У ДТП ніхто не загинув

На щастя, внаслідок аварії ніхто з учасників не загинув: "Може той дід на Ніссані був невипадково на зустрічній смузі. З дідом та його бабкою, до речі, все гаразд. Про всяк випадок кажу. Живі".

"Але я хочу побажати кожному з вас відчувати пріоритети та баланс. Життя – це завжди про успіх та амбітність. Але найголовніше – життя це про кохання, коли ви заради когось і той, кого ви любите, так само за вас до кінця. Усім здоров'я", – поділився функціонер.