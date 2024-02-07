Поэтому у Александра появилось еще больше времени на подготовку к желанному бою. Зато Тайсону Фьюри, который 2 февраля получил рассечение над правым глазом, которое не позволило провести поединок 17 февраля, сначала должен залечить травму, а потом уже возобновить подготовку к встрече с Усиком.

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Реализация пенальти на приличном уровне

Несмотря на это украинский чемпион мира по боксу не забывает, что подписал профессиональный контракт с футбольным клубом Полесье (Житомир), который в сезоне-2023/2024 дебютировал в УПЛ.

Боксер приехал в расположение команды, которая готовится ко второй части сезона в Испании.

Пресс-служба "волков" поделились видео, в котором Усик показал свои футбольные скиллы в реализации пенальти. Александр уверенно развел голкипера и мяч по разным углам ворот.

Усик реализовал пенальти: смотрите видео

В СМИ отмечали, что из-за переноса боя Усик так может и не дебютировать в футболке Полесья на уровне официальных матчей. Правда, Усик уже играл за житомирский клуб на зимнем турнире Winter Cup-2023 в Турции.

Отметим, что Усик познакомил житомирский коллектив с Якубом Хиски, который помогает боксеру в физической подготовке и восстановлению после тренировочного процесса, спаррингов.

Опытный специалист имел разговор с командой, в которой поднял темы физической подготовки, тренировочного процесса и восстановления после больших нагрузок.

Напомним. Полесье после 17-ти туров УПЛ-2023/2024 замыкает тройку лидеров, набрав 32 балла. Отставание от лидеров сезона Кривбасса и Днепра-1 составляет лишь 2 пункта. Преимущество над четвертым Шахтером в одно очко.