Во вторник, 17 ноября, сборная Германии сыграла на выезде последний матч группового раунда Лиги наций против Испании. Команда Лева крупно уступила сопернику, такой результат мог сильно поколебать кресло наставника.

Поражение Германии 0:6 стало крупнейшей в истории сборной в официальных матчах. Не слишком выразительная игра команды заставила всех болельщиков говорить об отставке наставника, но в сборной прокомментировали свое решение, сообщает DW Sports.

Как проходил матч Сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0 и выиграла группу в Лиге наций: видео

Доверие к Лёве

Спортивный директор сборной Германии Оливер Бирхофф заявил, что в команде полностью доверяют Йоахиму Лёву, поэтому смена наставника в ближайшее время не коснется поста главного тренера.

Germany team manager Oliver Bierhoff:



"We still trust Joachim Löw, no question."#ESPGER pic.twitter.com/gtj0y3eY7l — DW Sports (@dw_sports) November 17, 2020