Уволят ли Лёва после позорного поражения от Испании: ответ сборной Германии
Во вторник, 17 ноября, сборная Германии сыграла на выезде последний матч группового раунда Лиги наций против Испании. Команда Лева крупно уступила сопернику, такой результат мог сильно поколебать кресло наставника.
Поражение Германии 0:6 стало крупнейшей в истории сборной в официальных матчах. Не слишком выразительная игра команды заставила всех болельщиков говорить об отставке наставника, но в сборной прокомментировали свое решение, сообщает DW Sports.
Как проходил матч Сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0 и выиграла группу в Лиге наций: видео
Доверие к Лёве
Спортивный директор сборной Германии Оливер Бирхофф заявил, что в команде полностью доверяют Йоахиму Лёву, поэтому смена наставника в ближайшее время не коснется поста главного тренера.
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