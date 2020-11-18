У вівторок, 17 листопада, збірна Німеччини зіграла на виїзді останній матч групового раунду Ліги націй проти Іспанії. Команда Льова розгромно поступилась супернику, такий результат міг сильно похитнути крісло наставника.

Поразка Німеччини 0:6 стала найбільшою у історії збірної в офіційних матчах. Не надто виразна гра команди змусила всіх вболівальників говорити про відставку наставника, але у збірній прокоментували своє рішення, повідомляє DW Sports.

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Довіра до Льова

Спортивний директор збірної Німеччини Олівер Бірхофф заявив, що у команді повністю довіряють Йоахіму Льову, тому зміна наставника найближчим часом не торкнеться поста головного тренера.

Germany team manager Oliver Bierhoff:



"We still trust Joachim Löw, no question."#ESPGER pic.twitter.com/gtj0y3eY7l — DW Sports (@dw_sports) November 17, 2020

Додамо, що Іспанія у першій 45-хвилинці забила у ворота німецької збірної три голи. Таку ж кількість м'ячів Нойєру довело виймати і по перерві. У підсумку німецьким футболістам не вдалось виграти групу, поступившись іспанцям. Німеччина ж розташувалась на другій сходинці.

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