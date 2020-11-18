Чи звільнять Льова після ганебної поразки від Іспанії: відповідь збірної Німеччини
У вівторок, 17 листопада, збірна Німеччини зіграла на виїзді останній матч групового раунду Ліги націй проти Іспанії. Команда Льова розгромно поступилась супернику, такий результат міг сильно похитнути крісло наставника.
Поразка Німеччини 0:6 стала найбільшою у історії збірної в офіційних матчах. Не надто виразна гра команди змусила всіх вболівальників говорити про відставку наставника, але у збірній прокоментували своє рішення, повідомляє DW Sports.
Як відбувався матч Збірна Іспанії розтрощила Німеччину з рахунком 6:0 і виграла групу в Лізі націй: відео
Довіра до Льова
Спортивний директор збірної Німеччини Олівер Бірхофф заявив, що у команді повністю довіряють Йоахіму Льову, тому зміна наставника найближчим часом не торкнеться поста головного тренера.
Кар'єра Льова у збірній Німеччини: головне
- У серпні 2004 року Льов вперше прийшов у збірну у ролі асистента головного тренера Юргена Клінсманна. Тоді Йоахім допомагав тренеру у тактичних діях гравців.
- Після чемпіонату світу 2006 року Клінсманн покинув збірну, тому за кермо збірної став Льов. Він відразу заявив, що дотримуватиметься того напряму, який був вибраний разом з Клінсманном.
- Під його керівництвом збірна Німеччини виграла чемпіонат світу з футболу 2014 року.
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