Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный прокомментировал поражение киевского "Динамо" в матче против "Десны" (2:3).

Грозный считает, что после поражения с "Десной" "бело-синие" будут играть в каждом матче на максимум. Его слова цитирует zbirna.com.

Как это было "Динамо" проиграло "Десне": видео

– Я до матча с "Десной" считал, что "Динамо" имеет больше оснований вынести серебро, и даже несмотря на поражение остался при своем мнении. Большую роль в неудаче динамовцев сыграли проблемы в обороне. В защитной линии "бело-синим" не хватало Бурды, Попова и Миколенко. Алексею Михайличенко пришлось много чего менять – переводить из опорной зоны в центр обороны Кадир, а Караваева переставить с фланга на фланг. Им было некомфортно, что и сказалось на игре.

– По ходу матча Михайличенко не удалось что-то изменить?

– Замены тренерский штаб сделал грамотные. "Динамо" после перерыва стало играть выше – очень агрессивно и качественно. Хорошо действовали на чужой половине Цыганков и Де Пена, очень помог "Динамо" выход в опорную зону Сидорчука. После того как счет стал 2:2, "Динамо" было ближе к победе, но пропущенный в самом конце встречи мяч все перечеркнул.

– В своей штрафной динамовцы допускали слишком много ошибок...

– Согласен. А главное, некому было выигрывать воздушные дуэли. Повторюсь, тут как раз и пригодились бы Бурда с Поповым. Одного Шабанова для борьбы на втором этаже оказалось мало. Я знаю, что Гитченко отлично играет головой – как его можно было оставить одного, непонятно...

И все-таки, я уверен, что уже в следующем туре, в поединке с "Шахтером", мы увидим другое "Динамо" – агрессивное, целенаправленное, результативное. Просто теперь "бело-синим" придется играть по максимуму в каждом из оставшихся матчей.

Кадровые потери "Динамо"

Сразу два защитника Виталий Миколенко и Денис Попов не отправились на матч 28 тура УПЛ против "Десны". Причина – травмы.

Пока столичный клуб не сообщает о степени тяжести травм Миколенко и Попова. Приближенные к "Динамо" СМИ сообщают, что Миколенко может пропустить 1-2 недели.

В матче 28 тура УПЛ против "Десны" дисквалификацию на следующую игру "заработали" еще два основных футболиста "Динамо". Матч с "Шахтером" пропустит полузащитник Владимир Шепелев и центральный защитник Артем Шабанов.