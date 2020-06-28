Киевское "Динамо" вновь столкнулось с серьезными кадровыми потерями после возобновления чемпионата. Ключевой игрок киевлян Виталий Миколенко не поможет партнерам в ближайших матчах.

Кадровая беда "Динамо"

Как сообщает официальный сайт "Динамо", Миколенко и защитник Денис Попов не отправились на матч 28 тура УПЛ против "Десны". Игра состоится 28 июня.

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"Динамо" не сообщает причины отсутствия Миколенко и Попова. Зато из-за травмы, о которой известно давно, Декабрь пропускает Никита Бурда.

По информации Dynamo.kiev.ua, 21-летний Миколенко пожаловался на боли в области бедра после одной из тренировок.

Он якобы получил незначительное мышечное повреждение.

Восстановление игрока может занять от одной до двух недель. Таким образом, он может пропустить и матч 29-го тура УПЛ с "Шахтером", который состоится 4 июля.

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Решающие матчи сезона

"Бело-синие", которые уже потеряли шансы стать чемпионами, ведут борьбу за второе место с "Зарей".

Вторая ступень позволит в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Каждое очко для "Динамо" на вес золота. Кроме "Десны" и "Шахтера" киевлян ждут встречи с "Александрией", "Зарей" и "Колосом".

Сейчас "Динамо" опережает "Зарю" на 2 балла.