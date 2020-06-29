Заслужений тренер України В'ячеслав Грозний прокоментував поразку київського "Динамо" в матчі проти "Десни" (2:3).

Грозний вважає, що після поразки з "Десною" "біло-сині" будуит грати в кожному матчі на максимум. Його слова цитує zbirna.com.

Як це було "Динамо" програло "Десні": відео

– Я до матчу з "Десною" вважав, що "Динамо" має більше підстав винести срібло, і навіть не дивлячись на поразку, залишився при своїй думці. Велику роль у невдачі динамівців зіграли проблеми в обороні. У захисній лінії "біло-синім" не вистачало Бурди, Попова і Миколенка. Олексію Михайличенку довелося багато чого змінювати – переводити з опорної зони в центр оборони Кадір, а Караваєва переставити з флангу на фланг. Їм було некомфортно, що і позначилося на грі.

– По ходу матчу Михайличенко не вдалося щось змінити?

– Заміни тренерський штаб зробив грамотні. "Динамо" після перерви стало грати вище – дуже агресивно і якісно. Добре діяли на чужій половині Циганков і Де Пена, дуже допоміг "Динамо" вихід в опорну зону Сидорчука. Після того як рахунок став 2:2, "Динамо" було ближче до перемоги, але пропущений в самому кінці зустрічі м'яч все перекреслив.

– У своєму штрафному динамівці допускали занадто багато помилок...

– Згоден. А головне, не було кому вигравати повітряні дуелі. Повторюся, тут як раз і стали в нагоді б Бурда з Поповим. Одного Шабанова для боротьби на другому поверсі виявилося мало. Я знаю, що Гітченко відмінно грає головою – як його можна було залишити одного, незрозуміло...

І все-таки, я впевнений, що вже в наступному турі, в поєдинку з "Шахтарем", ми побачимо інше "Динамо" – агресивне, наполегливе, результативне. Просто тепер "біло-синім" доведеться грати по максимуму в кожному з решти матчів.

Кадрові втрати "Динамо"

Одразу два оборонці Віталій Миколенко та Денис Попов не вирушили на матч 28 туру УПЛ проти "Десни". Причина – травми.

Поки столичний клуб не повідомляє про ступінь тяжкості травм Миколенка та Попова. Наближені до "Динамо" ЗМІ повідомляють, що Миколенко може пропустити 1-2 тижні.

У матчі 28 туру УПЛ проти "Десни" дискваліфікацію на наступну гру "заробили" ще два основні футболісти "Динамо". Матч з "Шахтарем" пропустить півзахисник Володимир Шепелєв та центральний оборонець Артем Шабанов.