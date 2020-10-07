Ассистент главного тренера Александр Шовковский прокомментировал свое возвращение в национальную команду впервые с 2012 года, когда завершил карьеру в сборной. Голкипер уверен, что Бущан удачно отыграет матч, поэтому СаШо не придется выходить в рамку ворот.

Никто не ожидал бы попадания Шовковского в заявку на товарищеский поединок против Франции, если бы не коронавирус у трех голкиперов сборной. У Лунина, Панькива и Пятова были выявлены положительные тесты на коронавирус, поэтому было принято решение включить легенду футбола в заявку на матч, сообщает УАФ.

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Комментарий Шовковского

По словам Александра, он постоянно поддерживает физическую форму, поэтому из-за этого проблем не возникнет. Но он уверен, что Георгий Бущан, который остался единственным здоровым голкипером команды, не подложит свинью, и выходить на поле 45-летнему голкиперу не придется.

Именно рукавицы Пятова Шовковский впервые надел после 8-летнего перерыва в сборной на тренировке. Всего последний раз Шовковский надевал футбольные рукавицы на турнире легенд в 2017 году в Казахстане.

На предматчевой тренировке 45-летний Александр Шовковский надел голкиперские перчатки, чтобы помочь тренеру вратарей Педро Харо и Георгию Бущану провести полноценное предматчевое занятие. А уже сегодня, 7 октября, был включен в заявку на матч.

Отметим, что регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча футболистов, которые не имеют профессионального контракта ни с одним клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.