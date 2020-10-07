Асистент головного тренера Олександр Шовковський прокоментував свою повернення у національної команди вперше з 2012 року, коли завершив кар'єру у збірній. Голкіпер впевнений, що Бущан вдало відіграє матч, тому СаШо не прийдеться виходити у рамку воріт.

Ніхто не очікував би потрапляння Шовковського в заявку на товариський поєдинок проти Франції, якби не коронавірус у трьох голкіперів збірної. У Луніна, Паньківа та П'ятова були виявлені позитивні тести на коронавірус, тому було прийнято рішення включити легенду футболу у заявку на матч, повідомляє УАФ.

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Коментар Шовковського

За словами Олександра, він постійно підтримує фізичну форму, тому з цих проблем не виникне. Але він впевнений, що Георгій Бущан, який залишився єдиним здоровим голкіпером команди, не підкладе свиню, і виходити на поле 45-річному голкіперу не доведеться.

Саме рукавиці П'ятова Шовковський вперше одягнув після 8-річної перерви у збірній на тренуванні. Загалом останній раз Шовковський одягав футбольні рукавиці на турнірі легенд у 2017 році в Казахстані.

На передматчевому тренуванні 45-річний Олександр Шовковський одягнув голкіперські рукавички, щоби допомогти тренеру воротарів Педро Харо та Георгію Бущану провести повноцінне передматчеве заняття. А вже сьогодні, 7 жовтня, був включений у заявку на матч.

Наголосимо, що регламент УЄФА дозволяє включати до списку учасників матчу футболістів, які не мають професійного контракту із жодним клубом, але при цьому є громадянами тієї країни, яку представляє збірна.