Устроила зажигательные танцы: как украинская волейболистка "взорвала" TikTok – видео

Танец украинской волейболистки Юлия Герасимовой приобрел незаурядной популярности в соцсети TikTok. За несколько дней видео собрало более 30 миллионов просмотров.

Звезда TikTok

Во время матча Лиги чемпионов с польским Жушувом Герасимова вместе с партнершами устроила зажигательные танцы.

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Украинка станцевала во время технического тайм-аута. Своими движениями она пыталась "спровоцировать" соперниц выйти на танцевальный батл.

Однако удалось ли ей достичь желаемого – неизвестно. Но этот танец запомнится ей надолго. Он попал на видео и стал вирусным в сети TikTok.

За несколько дней ролик набрал более 30 миллионов просмотров.

Видео танца украинки

Юлия Герасимова: что известно о спортсменке

32-летняя волейболистка родом из Одессы.

Герасимова выступает на позиции центральной блокирующей.

В составе южненского Химика пять раз выигрывала в национальном первенстве и играла в полуфинале континентального Кубка вызова (2014/15). После одного сезона в запорожской Орбите выступала в турецких клубах.

В 2021-м присоединилась к днепропетровскому Прометею.

В составе сборной стала победительницей Евролиги 2017 года. Юлия является участницей трех чемпионатов Европы.

Прометей уступил польскому Жешуву в 4-м матче группового этапа Лиги чемпионов – 0:3 (22:25, 23:25, 17:25).