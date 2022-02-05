Устроила зажигательные танцы: как украинская волейболистка "взорвала" TikTok – видео
5 февраля 2022 , 14:06Читати новину українською
Танец украинской волейболистки Юлия Герасимовой приобрел незаурядной популярности в соцсети TikTok. За несколько дней видео собрало более 30 миллионов просмотров.
Звезда TikTok
Во время матча Лиги чемпионов с польским Жушувом Герасимова вместе с партнершами устроила зажигательные танцы.
Достойно внимания Пятое поражение подряд: Прометей уступил Локомотиву в Лиге чемпионов
Украинка станцевала во время технического тайм-аута. Своими движениями она пыталась "спровоцировать" соперниц выйти на танцевальный батл.
Однако удалось ли ей достичь желаемого – неизвестно. Но этот танец запомнится ей надолго. Он попал на видео и стал вирусным в сети TikTok.
За несколько дней ролик набрал более 30 миллионов просмотров.
Видео танца украинки
Достойно внимания! Прометей уступил польскому Жешуву в 4-м матче группового этапа Лиги чемпионов – 0:3 (22:25, 23:25, 17:25).
Юлия Герасимова: что известно о спортсменке
- 32-летняя волейболистка родом из Одессы.
- Герасимова выступает на позиции центральной блокирующей.
- В составе южненского Химика пять раз выигрывала в национальном первенстве и играла в полуфинале континентального Кубка вызова (2014/15). После одного сезона в запорожской Орбите выступала в турецких клубах.
- В 2021-м присоединилась к днепропетровскому Прометею.
- В составе сборной стала победительницей Евролиги 2017 года. Юлия является участницей трех чемпионатов Европы.