Звезда TikTok

Во время матча Лиги чемпионов с польским Жушувом Герасимова вместе с партнершами устроила зажигательные танцы.

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Украинка станцевала во время технического тайм-аута. Своими движениями она пыталась "спровоцировать" соперниц выйти на танцевальный батл.

Однако удалось ли ей достичь желаемого – неизвестно. Но этот танец запомнится ей надолго. Он попал на видео и стал вирусным в сети TikTok.

За несколько дней ролик набрал более 30 миллионов просмотров.

Видео танца украинки

Достойно внимания! Прометей уступил польскому Жешуву в 4-м матче группового этапа Лиги чемпионов – 0:3 (22:25, 23:25, 17:25).

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