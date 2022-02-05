Звезда TikTok
Во время матча Лиги чемпионов с польским Жушувом Герасимова вместе с партнершами устроила зажигательные танцы.
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Украинка станцевала во время технического тайм-аута. Своими движениями она пыталась "спровоцировать" соперниц выйти на танцевальный батл.
Однако удалось ли ей достичь желаемого – неизвестно. Но этот танец запомнится ей надолго. Он попал на видео и стал вирусным в сети TikTok.
За несколько дней ролик набрал более 30 миллионов просмотров.
Видео танца украинки
Юлия Герасимова: что известно о спортсменке
- 32-летняя волейболистка родом из Одессы.
- Герасимова выступает на позиции центральной блокирующей.
- В составе южненского Химика пять раз выигрывала в национальном первенстве и играла в полуфинале континентального Кубка вызова (2014/15). После одного сезона в запорожской Орбите выступала в турецких клубах.
- В 2021-м присоединилась к днепропетровскому Прометею.
- В составе сборной стала победительницей Евролиги 2017 года. Юлия является участницей трех чемпионатов Европы.