Прометей – Локомотив 1:3 (18:25, 25:27, 25:19, 21:25)

Смотрите также России пообещали двойные премиальные за победу над Украиной в полуфинале Евро-2022

На старте лучше всего показал себя украинский клуб, но под конец результат стал 18:25 в пользу Локомотива.

Во втором сете наши волейболистки почти всю партию вели в счете, но в самый решающий момент более крепкие нервы оказались у соперниц Прометея – 25:27.

В третьей партии украинкам наконец-то удалось довести дело до победы 25:19.

На большее Прометея не хватило. Далее он уступил в четвертом сете со счетом 21:25 и потерпел пятое поражение подряд в Лиге чемпионов.