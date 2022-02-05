Зірка TikTok
Під час матчу Ліги чемпіонів з польським Жушувом Герасимова разом з партнерками влаштувала запальні танці.
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Українка станцювала під час технічного тайм-ауту. Своїми рухами вона намагалась "спровокувати" суперниць вийти на танцювальний батл.
Проте чи вдалося досягнути їй бажаного – невідомо. Але цей танець запам'ятається їй надовго. Оскільки він потрапив на відео та став вірусним у мережі TikTok.
За декілька днів ролик набрав понад 30 мільйонів переглядів.
Відео танцю українки
Юлія Герасимова: що відомо про спортсменку
- 32-річна волейболістка родом з Одеси.
- Герасимова виступає на позиції центральної блокуючої.
- У складі южненського Хіміка п'ять разів перемагала в національній першості та грала у півфіналі континентального Кубка виклику (2014/15). Після одного сезону в запорізькій Орбіті виступала в турецьких клубах.
- У 2021-му доєдналася до дніпропетровського Прометея.
- У складі національної збірної стала переможницею Євроліги 2017 року. Юлія є учасницею трьох чемпіонатів Європи.