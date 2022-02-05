Зірка TikTok

Під час матчу Ліги чемпіонів з польським Жушувом Герасимова разом з партнерками влаштувала запальні танці.

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Українка станцювала під час технічного тайм-ауту. Своїми рухами вона намагалась "спровокувати" суперниць вийти на танцювальний батл.

Проте чи вдалося досягнути їй бажаного – невідомо. Але цей танець запам'ятається їй надовго. Оскільки він потрапив на відео та став вірусним у мережі TikTok.

За декілька днів ролик набрав понад 30 мільйонів переглядів.

Відео танцю українки

Варте уваги! Прометей поступився польському Жешуву у 4-му матчі групового етапу Ліги чемпіонів – 0:3 (22:25, 23:25, 17:25).

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