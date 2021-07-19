С трассы уже вытащили около 14 тонн устриц

Нашествие устриц может помешать соревнованиям по гребле. На трассе Sea Forest Waterway в токийском заливе, где должны состояться соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ, стали тонуть буйки.

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Когда организаторы решили выяснить в чем проблема, то обнаружили, что к буйкам прицепилось аномальное число устриц.

В итоге с трассы уже извлекли около 14 тонн устриц магаки. Именно этот вид устриц ценится в Японии как большой деликатес.

Однако выловленные устрицы в пищу не пойдут, ведь это противоречит местным правилам безопасности.

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