С трассы уже вытащили около 14 тонн устриц
Нашествие устриц может помешать соревнованиям по гребле. На трассе Sea Forest Waterway в токийском заливе, где должны состояться соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ, стали тонуть буйки.
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Когда организаторы решили выяснить в чем проблема, то обнаружили, что к буйкам прицепилось аномальное число устриц.
В итоге с трассы уже извлекли около 14 тонн устриц магаки. Именно этот вид устриц ценится в Японии как большой деликатес.
Однако выловленные устрицы в пищу не пойдут, ведь это противоречит местным правилам безопасности.
Стоимость ремонта трассы более 1 миллиона долларов
- Sea Forest Waterway – единственная гребная трасса в стране, которая соответствует всем международным стандартам. Ее длина составляет более 5 километров.
- Если организаторы Игр в Токио вовремя не решат проблему, то соревнования могут сорваться.
- Экстренный ремонт водного пути в Токийском заливе оценили в 1,28 миллиона долларов.