З траси вже витягли близько 14 тонн устриць

Нашестя устриць може перешкодити змаганням з веслування. На трасі Sea Forest Waterway у токійській затоці, де повинні відбутися змагання з академічного веслування та веслування на байдарках і каное, стали тонути буйки.

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Коли організатори вирішили з'ясувати в чому проблема, то виявили, що до буйків причепилося аномальне число устриць.

У підсумку з траси вже витягли близько 14 тонн устриць магакі. Саме цей вид устриць цінується в Японії як великий делікатес.

Однак виловлені устриці в їжу не підуть, адже це суперечить місцевим правилам безпеки.

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