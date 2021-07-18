Игроки решили покинуть поле после того, как расистские оскорбления получил защитник Герты Джордан Торунарига. Футболист услышал оскорбление от игрока сборной Гондураса.

К слову Лидер сборной Англии согласовал 5-летний контракт с Манчестер Сити Зинченко

"Если одного из наших игроков обидели на тему расизма, для нас не выход продолжать играть. Ему было трудно продолжать, он был очень расстроен и сказал, что это постоянно повторялось. Это нарушает наши ценности, и мы не можем с этим смириться. Взяли полностью под опеку нашего футболиста", – отметил главный тренер олимпийской сборной Германии Стефан Кунц.

В Гондурасе ответили на обвинения в расизме. И подчеркнули, что их футболисты не обижали Торунаригу, а в тот момент на поле просто возникло недопонимание.

Несмотря на пресс-релиз с отсутствием вины, футболисты олимпийской сборной Гондураса извинились перед немецкими игроками после матча.

Расизм не впервые

Это не первый раз Торунарига становится жертвой расизма. В 2020 году, во время матча Кубка Германии против "Шальке", защитник услышал расистские выкрики от болельщиков гельзенкирхенской команды, после чего на эмоциях получил красную карточку.