В саудовском дерби Аль-Иттихад на своем поле принимал Аль-Хиляль. Гости, как и в первом поединке, одержали победу со счетом 0:2 и уверенно прошли в следующую стадию турнира, пишет 24 Канал.

Читайте также Чемпионство Бундеслиги становится все ближе: Байер побил исторический рекорд немецкого футбола – видео

Фантастическая серия

Этот успех стал историческим для звездной команды Жорже Жезуса, за которую играют известные по выступлениям в Европе: Яссин Буну, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Малком, Александр Митрович и Неймар, который должен был стать лидером команды, однако провел за клуб только три матча, после чего получил травму.

Аль-Хиляль одержал 28-ю победу подряд, что является абсолютным мировым рекордом. До этого обладателем самой длинной серии был уэльский клуб Нью-Сейнтс, который удерживал рекорд с 2016 года.



Аль-Хиляль установил исторический рекорд футбола / Фото из соцсетей клуба

Отметим, что последний раз Аль-Хиляль не выигрывал в сентябре 2023 года. За это время саудовский клуб забил 81 гол и пропустил лишь 8 мячей.

Самые длинные победные серии в истории футбола

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 28 (2023-2024 годы) Нью-Сейнтс (Уэльс) – 27 (2016-2017) Аякс (Нидерланды) – 26 (1971-1972) Аякс (Нидерланды) – 25 (1955) Коритиба (Бразилия) – 24 (2011)

Справка. Продолжить свою невероятную серию команда Жезуса будет иметь возможность 16 марта в матче против Дамака в чемпионате Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.