Дарья Блашко вернулась в Чернигов после зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Именно через несколько дней после нее Россия и приступила к вторжению в Украину. В эксклюзивном интервью сайту 24 канала биатлонистка рассказала, как проходили первые дни в городе после начала войны, как и почему она решила уехать оттуда. А также о помощи украинским военным.

Напомним Народный депутат Иван Крулько стал новым президентом Федерации биатлона Украины.

"После Олимпиады мы приехали в Чернигов и были там, когда началось вторжение. Сначала находились на базе, а потом уже выехали в другое место. Мы застали сильные обстрелы. Потом решили, что нужно выезжать. Слышали информацию, что Чернигов могут взять в кольцо, и все может повториться, как в Мариуполе. Нам повезло с выездом, потому что мы проехали этот путь относительно быстро. Мы были в Чернигове три недели. Успели выехать до того, как взорвали мост, это произошло за день или две", – рассказала Дар Блашко.

Дальше спортсменка оказалась в Словении. И решила оттуда помогать украинским военным.

"Узнала, что одна спортсменка из Словении хотела помочь. Я попросила у нее несколько иную помощь, хотела помочь украинским военным. Поэтому обратилась к ней с таким запросом. Она достала то, что было нужно. Также я покупала за свои средства дрон, на другой дрон мы собрали средства в инстаграме. А потом все это отправили в Чернигов", – рассказала Блашко.

Биатлонистка выразила надежду, что ее вклад "хоть как-то помог".

"Если каждый будет делать хотя бы маленькое доброе дело, то победа придет быстрее", – убеждена Блашко.