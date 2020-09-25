Поражения "Колоса" и "Десны" в Лиге Европы опустили Украину на 13-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Ближайший конкурент Шотландия опередила украинцев.

Два поражения украинских клубов негативно повлияли на таблицу коэффициентов УЕФА. В матче третьего раунда квалификации Лиги Европы "Десна" уступила "Вольфсбургу", а "Колос" из Ковалевки не сумел переиграть "Риеку". Оба клуба принесли в таблицу для страны по 0,5 пунктов, передает 24 канал.

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Неудачные выступления в еврокубках

Неприятные для Украины изменения произошли в таблице коэффициентов УЕФА после матчей 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Больше всего среди украинских клубов очков принес "Шахтер" – 4, на втором месте киевское "Динамо" – 2,5. Далее следуют черниговский клуб и команда из Ковалевки.

Шотландия, которая была ближайшей конкуренткой Украины в таблице, подпрыгнула выше Украине на 0,025 балла. Все бы ничего, если бы не увеличилось отставание от Турции. До этого отставание между Украиной и Турцией составляло 0,300, а теперь 0,700 балла. А разрыв с Австрией превысил 2,000.

Важно! Украинским клубам, которые остались в еврокубках нужно выступать без потерь, чтобы поднять Украину назад на ступеньку выше. 13-е место даст Украине возможность быть представленной в Лиге чемпионов только одной командой.



Таблица коэффициентов рейтинге УЕФА / Фото-скрин Bert Kassies