Падение рекордсмена UFC

Камару Усман вышел на канвас, чтобы защитить чемпионский титул. Уже в первом раунде нигериец взялся за дело и перевел соперника в партер. Однако Масвидаль вовремя вернулся в бой и не позволил Усману завершить поединок уже в стартовом раунде.

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Хорхе классно действовал локтями снизу. Когда Усман вернулся в стойку, то выдал мощный удар прямо в голову Масвидалю, но боец из США даже не пошатнулся. В конце первой 5-минутки Хорхе ответил сопернику хорошей атакой, которую завершил ударом с колена.

Интересно! Масвидалю принадлежит рекорд самого быстрого нокаута в истории UFC. Хорхе на турнире UFC 239 за пять секунд одолел американца Бена Аскрена.

Бойцы активно начали второй раунд, который стал последним в противостоянии. Правый прямой удар полетел прямо в челюсть Масвидаля, американец упал на канвас. Хорхе впервые в карьере побывал в чистом нокауте.

Усман удачно провел защиту титула чемпиона. Бой собрал на трибунах 15 тысяч болельщиков смешанных единоборств.

Видео нокаута от Усмана