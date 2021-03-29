Украинка Шакалова редким броском через себя победила соперницу в Польше: видео
В польском Лодзи состоялся турнир по смешанным единоборствам Fight Exclusive Night. Украинка Катерина Шакалова одержала яркую победу над Изабель Бадурек из Польши.
Источник:24 канал
Невероятный бросок украинки
Этот поединок стал для украинки шестым в смешанных единоборствах. В третьем раунде Екатерина Шакалова могла проиграть после захвата Изабели Бадурек, но классно перевернула с ног на голову атаку соперницы.
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Польская спортсменка взяла в захват украинку, но Екатерине удалось вырваться из захвата и пройти сопернице в ноги. Шакалова схватила полячку за бедра, взяла ее на плечи и встала с канвасу на собственные ноги. Дальше таких действий от Екатерины никто не ожидал. Украинка красиво бросила соперницу через себя. У Изабеллы аж перехватило дыхание.
Такие приемы обычно можно увидеть в реслинге. В смешанных единоборствах такие броски редкость, но выглядят они очень эффектно.
- После этого яркого поединка Шакалова одержала победу. Все судьи единогласно отдали предпочтение украинской борчихе. Для 23-летней спортсменки эта победа стала 5-й в 6 поединках.
- Опытная 29-летняя полячка потерпела 7 фиаско в карьере при 8 победах. Это ее третья неудача в 4-х последних боях в октагоне.
Видео безумного приема Шакаловой
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