В польском Лодзи состоялся турнир по смешанным единоборствам Fight Exclusive Night. Украинка Катерина Шакалова одержала яркую победу над Изабель Бадурек из Польши.

Невероятный бросок украинки

Этот поединок стал для украинки шестым в смешанных единоборствах. В третьем раунде Екатерина Шакалова могла проиграть после захвата Изабели Бадурек, но классно перевернула с ног на голову атаку соперницы.

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Польская спортсменка взяла в захват украинку, но Екатерине удалось вырваться из захвата и пройти сопернице в ноги. Шакалова схватила полячку за бедра, взяла ее на плечи и встала с канвасу на собственные ноги. Дальше таких действий от Екатерины никто не ожидал. Украинка красиво бросила соперницу через себя. У Изабеллы аж перехватило дыхание.

Такие приемы обычно можно увидеть в реслинге. В смешанных единоборствах такие броски редкость, но выглядят они очень эффектно.

После этого яркого поединка Шакалова одержала победу. Все судьи единогласно отдали предпочтение украинской борчихе. Для 23-летней спортсменки эта победа стала 5-й в 6 поединках.

Опытная 29-летняя полячка потерпела 7 фиаско в карьере при 8 победах. Это ее третья неудача в 4-х последних боях в октагоне.

Видео безумного приема Шакаловой