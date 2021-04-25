Падіння рекордсмена UFC

Камару Усман вийшов на канвас, щоб захистити чемпіонський титул. Вже у першому раунді нігерієць взявся за справу та перевів суперника у партер. Однак Масвідаль вчасно повернувся у бій та не дозволив Усману завершити поєдинок вже у стартовому раунді.

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Хорхе класно діяв ліктями знизу. Коли Усман повернувся у стійку, то видав потужний удар прямо у голову Масвідалю, але боєць з США навіть не похитнувся. Наприкінці першої 5-хвилинки Хорхе відповів супернику хорошою атакою, яку завершив ударом із коліна.

Цікаво! Масвідалю належить рекорд найшвидшого нокауту в історії UFC. Хорхе на турнірі UFC 239 лише за п'ять секунд здолав американця Бена Аскрена.

Бійці активно розпочали другий раунд, який став останнім у протистоянні. Правий прямий удар полетів прямо у щелепу Масвідаля, американець впав на канвас. Хорхе вперше у кар'єрі побував у чистому нокауті.

Усман вдало провів захист титулу чемпіона. Бій зібрав на трибунах 15 тисяч уболівальників змішаних єдиноборств.

Відео нокауту від Усмана