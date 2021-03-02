Підсилення для Шевченка: гравець з АПЛ знову заявив про бажання грати за збірну України
Англійський захисник Вулверхемптона Макс Кілман висловив бажання виступати за збірну України
Джерело:Циганик LIVE
Про це повідомив журналіст Ігор Циганик. Більше того, за інформацією джерела, у футболіста вже був контакт з представниками УАФ.
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23-річний захисник англійського Вулверхемптона Макс Кілман виявив бажання виступати за збірну України. У нього є такі можливості. Його мати – українка. Футболіст, який зараз є основним центральним захисником в команді АПЛ. На його рахунку 15 зіграних матчів із 26 турів за Вулверхемптон в поточному сезоні.
"Він виявив бажання виступати саме за збірну України. Наскільки мені відомо, існує певний контакт між Кілманом і УАФ. 5-го числа Андрій Шевченко оголосить склад збірної України, і цікаво, чи буде там прізвище Кілмана", – розповів Циганик.
Що відомо про Макса Кілмана
- Розпочав свою кар'єру у структурі Фулхема. У нього кар'єрі є досвід виступів за футзальний клуб.
- Кілман вже навіть встиг дебютувати за збірну Англії з футзалу у 18-річному віці, де він встиг зіграти 25 матчів.
- Із футзалом завершив, коли підписав контракт з "вовками" у серпні 2018 року.
- У цьому сезоні зіграв у чемпіонаті Англії 5 матчів та віддав 1 результативну передачу. З 2020 року став одним із ключових гравців оборони англійського клубу.
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