Впоследствии боксера таки отпустили, а сам он назвал ситуацию "недоразумением" и выразил уважение польским правоохранителям.

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Почему боксера задержали

По словам менеджера чемпиона мира Александра Красюка, который передал информацию польскому промоутеру Анджею Василевскому, Усик приехал на автомобиле из Киева в Краков, а оттуда хотел вылететь на тренировочный сбор в Испанию.

Однако службы не хотели пускать товарища Усика на борт по непонятным для его лагеря причинам. Боксер якобы заявил, что сам не полетит и был против задержания друга. В результате обоих задержали.

Ранее ситуацию с Усиком прокомментировал президент Владимир Зеленский. Глава государства возмутился отношением полицейских к гражданину Украины и чемпиону. Также глава МИД Андрей Сибига сообщил в соцсети X, что направит официальную ноту польской стороне из-за этого инцидента. Сибига отметил, что Украина считает задержание украинского чемпиона непропорциональным и недопустимым.